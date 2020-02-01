Масленица в Екатеринбурге изменит движение автобуса №56

17:26 | 27.02.2020

Фото: www.bdaugava.lv

В поселке Садовый, входящем в Орджоникидзевский район Екатеринбурга, из-за масленичных гуляний изменят схему движения автобуса №56. Изменения продлятся один день.



Как сообщает пресс-служба Гортранса, маршрут №56 «УЗТМ - Центр Культуры» будет сокращен до остановки «поселок Садовый» 29 февраля. Это связано с проведением мероприятия «Гуляй народ – Масленица у ворот» перед зданием Центра культуры.



Масленичные гулянья продлятся с 10:00 до 15:00.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»