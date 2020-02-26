В Екатеринбурге выступят легендарные Аль Бано и Ромина Пауэр

14:34 | 27.02.2020

Фото: zen.yandex.uz

Екатеринбургские концертники подготовили целую спецоперацию, чтобы известные исполнители хита Felicità смогли выступить в столице Урала. Собирать исполнителей придется по всей Италии.



Один из организаторов предстоящего концерта Ярослав Ширшиков отмечает, что особенно сложно собрать старый коллектив, который постоянно не гастролирует вместе. «Госпожу Ромину Пауэр с собачкой нужно доставить из Лос-Анджелеса в Рим, Аль Бано и еще 14 человек из свиты великих артистов нужно собрать по всей Италии. Людей из Бриндизи, Болоньи, Торино, Пизы и Неаполя нужно состыковать с Роминой и ее собачкой в Риме, потом организовать перелет в Москву, потом из Москвы в Екатеринбург, а потом все в обратном порядке», – комментирует Ширшиков.



Знаменитую Felicità, которая стала известна в 80-х, можно будет послушать на концерте в «Екатеринбург-Экспо» 10 марта.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»