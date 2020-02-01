Троим свердловчанам предъявили обвинение в убийстве подростка в Нижнем Тагиле

19:46 | 26.02.2020

Фото: 4esnok.by

В Нижнем Тагиле Следственный комитет предъявил троим мужчинам обвинение в убийстве подростка в 2003 году. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, подозреваемые намеревались получить крупный выкуп за сына одного предпринимателя.



Мужчины взяли несовершеннолетнего сына бизнесмена в заложники и удерживали в доме на улице Киевской. Вскоре они стали опасаться, что подросток сможет рассказать обо все в правоохранительные органы и убили его. Тело они увезли на участок возле гаражного кооператива.



Раскрыть дело на начальном этапе следователи не смогли, однако в декабре 2019 года им удалось задержать троих граждан. Двое из них сейчас находятся под стражей, третьему данную меру пресечения назначать не стали, так как у него инвалидность I группы.



В настоящее время сотрудники СК продолжают выполнять необходимые мероприятия по раскрытию преступления.









Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»