В Екатеринбурге суд вынес приговор организатору незаконной миграции, задержанному сотрудниками ФСБ

15:32 | 26.02.2020

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге вынесен очередной приговор по делу об организации незаконной миграции. В декабре 2019 года приговором Кировского районного суда Александр Коржев был признан виновным по ч.1 ст.322.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок полтора года с отбыванием в колонии-поселении. Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, которая была рассмотрена 26 февраля.



Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе Свердловского облсуда, в результате рассмотрения апелляционной жалобы приговор был частично изменен – из общего количества «легализованных» Коржевым иностранных граждан исключили 10 человек, так как по ним не было конкретизировано обвинение. Срок мужчине снизили до одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.



Выйти на Александра Коржева правоохранительным органам удалось благодаря оперативной разработке сотрудников УФСБ по Свердловской области. По информации veved.ru, осужденный активно контактировал с выходцами с Ближнего Востока, в частности из Ирана, Ирака и Турции. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники отдела дознания УМВД России по Екатеринбургу.

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