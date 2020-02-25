В Свердловской области назначен новый член Общественной палаты региона

12:17 | 26.02.2020

Фото: Общественная палата Свердловской области

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области определились с новым членом Общественной палаты региона – им стала председатель свердловской организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» Мавзиля Юдина.



Мавзиля Юдина была выдвинута в палату НП «Фонд поддержки спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями». В прошлом она уже работала в региональной палате.



Напомним, генеральный директор Свердловского академического театра музыкальной комедии Михаил Сафронов скончался 12 декабря прошлого года, из-за чего место в Общественной палате стало вакантным. Всего на него претендовало пять человек, в том числе бывший депутат Заксобрания Галина Артемьева.



Общественная палата Свердловской области состоит из 42 человек. 14 членов утверждает губернатор, 14 – Законодательное собрание, и 14 – определяются членами Общественной палаты.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»