Новости дня
11:53 | 26.02.2020
Фото: Пресс-служба УГМК
В Техническом университете УГМК пройдет День открытых дверей
Школьники посетят аудитории, в которых студенты выполняют лабораторные работы и слушают лекции. В течение дня гостей ждут обзорные экскурсии по университету и общежитию, увлекательный квест о студенческой жизни, индивидуальные консультации с руководителями направлений, а также несколько площадок: интерактивная станция, фотозона, студенческий кинозал с демонстрацией учебных студенческих фильмов и роликов и многое другое.
«Нам хочется, чтобы как можно больше школьников получили возможность прийти к нам в гости, узнать условия поступления, проникнуться атмосферой современного инженерного вуза, - говорит директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин. - Мы чувствуем огромный интерес к нам как к самому молодому вузу региона с современными условиями обучения на базе крупной промышленной корпорации».
Для участия в мероприятиях Дня открытых дверей необходимо пройти регистрацию перейдя по ссылке.
Напомним адрес Технического университета УГМК: город Верхняя Пышма, проспект Успенский, 3. Получить консультации и справочные материалы можно по телефонам: 8 (34368) 78-313; 78-335.
Мероприятия Дня открытых дверей начнутся в 11:00.
© «Вечерние ведомости»
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