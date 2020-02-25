В Екатеринбурге изменятся маршруты трамваев №4 и №5

10:57 | 26.02.2020

Фото: infotransport.ru

В уральской столице с 1 марта изменятся трамвайные маршруты №4 и №5, об этом сообщили в «Гортрансе».



Так, трамвай №4, вместо конечной «Южной» станет ездить до «Станции метро «Ботаническая». Трамвай №5 вместо Ботаники будет следовать до ЖБИ, а от Космонавтов он будет идти по Уральской – Гагарина – Малышева до 40 лет ВЛКСМ.



Добавим, что также с 1 марта начнет вновь ходить трамвай №12. Он поедет от Сортировки до ВИЗа через Техническую и Халтурина.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»