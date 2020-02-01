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18:01 | 25.02.2020

Фото: Департамент образования администрации города Екатеринбурга

Ученик екатеринбургской гимназии победил в международном исследовательском конкурсе

Пятиклассник гимназии №155 Екатеринбурга Арсений Горячкин победил в Х международном конкурсе исследовательских работ среди студентов и учащихся «Открываю мир». Как рассказали в Департаменте образования городской администрации, ученик представил проект «Охлаждающий контейнер» и получил максимальное количество баллов.

Мальчик представил жюри охлаждающий контейнер для лекарств, который может длительное время сохранять заданную температуру.

Как рассказали представители гимназии №155, изобретение школьник сделал, чтобы помочь его другу Юре, который страдает диабетом. На протяжении всей жизни мальчику приходится ставить уколы с инсулином. О сложностях по снабжению, перевозке и хранению лекарств он пока что не знает.

Семьи Юры и Арсения несколько раз ездили на море, где пятиклассник узнал, что инсулин постоянно нужно хранить в одной и той же температуре, что очень сложно в жарких странах.

«Так у Арсения родилась идея, попытаться помочь семье маленького друга – придумать и изготовить устройство, подходящее для перевозки лекарств, в соответствии с их условиями хранения», – рассказали сотрудники школы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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