В столице Урала стартует прием заявок на «Майскую прогулку»

16:40 | 25.02.2020

Фото: tourister.ru

Жители Екатеринбурга смогут подать заявку на участие в XXXVII пешеходной «Майской прогулке» и оплатить стартовый взнос с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.



Отметим, в этом году мероприятие запланировано на 17 мая. Участники смогут выбрать себе дистанцию – 50, 35 или 20 км (традиционная «Шарташская кругосветка»). На этот раз старт будет находиться около УрГПУ на проспекте Космонавтов, 26, а финиш разместится традиционно у главного корпуса УрФУ на Мира, 19.



Организатор акции, профессор УрФУ Виктор Гроховский рассказал, что самая длинная дистанция этого года посвящена 100-летию вуза. Ее маршрут пройдет по Калиновскому лесопарку с контрольным пунктом на площадке загородного клуба «Мистер Фишер», далее через 44-й квартал, поля за Дальним Березитом, поселок Березит, через Калиновку к озеру Шарташ и УрФУ.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»