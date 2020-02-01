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14:38 | 25.02.2020
Фото: informator.press
В Серове осудят трех мошенников, обманувших более 30 пенсионеров
По версии следствия, 25-летний серовчанин задумал обокрасть жителей Серова и Краснотурьинска. В июне 2019 года к нему присоединился 29-летний товарищ, а затем, в августе 2019 года, и 23-летний друг.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инициатор задуманного закупил пожарные извещатели по средней стоимости 250 рублей за единицу товара, подготовил прейскурант цен, информационные ведомости, а также ламинированные выдержки из Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При этом мужчина достоверно знал о том, что указанный закон не обязывает граждан устанавливать такие извещатели в жилых помещениях.
Также мужчины заказали в типографии бланки удостоверений в красной обложке с гербом РФ и наименованием вымышленной организации «Пожар-контроль». Информацию, отраженную в удостоверении, глава группировки заверил с помощью печати своей знакомой, осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли электроприборами, которая не знала о преступных намерениях последнего.
Жертвами преступников стали жители частных секторов Серова и Краснотурьинска, где проживали преимущественно пожилые люди. При этом, злоумышленники выдавали себя за сотрудников подразделений пожарной безопасности, предоставляли вышеуказанные удостоверения и, вводя граждан в заблуждение, ссылались на требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» о необходимости обязательной установки противопожарных извещателей в жилых помещениях.
После получения согласия на приобретение извещателей мужчины устанавливали оборудование и требовали необоснованно завышенные суммы: за один датчик – две тысячи рублей. Таким образом, средняя стоимость оборудования такими извещателями одного жилого помещения составляла от четырех тысяч рублей до 12 тысяч рублей.
Обвиняемым удалось обмануть 32 человека, причинив им ущерб на общую сумму 141 тысяча рублей.
В рамках расследования уголовного дела потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении причиненного им ущерба. Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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