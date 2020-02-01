В Нижнем Тагиле батутный парк выплатил ребенку 50 тысяч рублей

13:42 | 25.02.2020

Фото: n-tagil.info-24.ru

В Нижнем Тагиле суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу 12-летней девочки, получившей травму в батутном парке Центра развлечений «Джунгли».



Напомним, инцидент произошел в прошлом году по вине работника парка. Прокуратурой Свердловской области установлено, что ребёнок получил травму в виде повреждения зубов, ушиба лба и переносицы во время пребывания на батутах. В интересах девочки прокуратура направила исковое заявление к индивидуальному предпринимателю с требованием о компенсации морального вреда.



Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»