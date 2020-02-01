Межконфессиональный турнир по мини-футболу прошел в Полевском

В минувшие праздничные выходные, связанные с Днем защитника Отечества, в городе Полевской состоялся I-й межконфессиональный турнир по мини-футболу с участием православных и мусульман. Инициатором турнира выступила Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма». Соорганизаторами турнира выступили Департамент внутренней политики Свердловской области, региональная Общественная Палата, администрация Полевского городского округа, Екатеринбургская епархия и Региональное Духовное управление мусульман.Три десятка игроков, среди которых были прихожане православных храмов и мечетей Полевского, представители городской администрации и Западного управленческого округа, сотрудники Департамента внутренней политики Свердловской области, президент Ассоциации, Член Общественной Палаты Свердловской области Сергей Павленко собрались в спортзале физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода.Турнир был посвящен 20-летию подвига воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, когда 86 героев-десантников остановили в десятки раз превосходящие их силы террористов. Именно для того, чтобы террористы никогда не смогли достигнуть своих целей – посеять между представителями разных конфессий ненависть по отношению друг к другу и расколоть наше общество и был организован данный турнир.«Желаю христианам и мусульманам всех стран участвовать только в таких мирных спортивных боях, в которых побеждают лучшие, сильнейшие и благороднейшие, вне зависимости от своего этнического происхождения или религиозной принадлежности», – было отмечено в приветственном письме вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько, адресованном организаторам, участникам и гостям турнира.Участников и болельщиков приветствовали глава Полевского городского округа Константин Поспелов, представитель Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви Сергей Рыбчак, председатель Регионального Духовного управления мусульман Свердловской области Радифулла-хазрат Гиндуллин, член Общественной Палаты Свердловской области Сергей Павленко, начальник отдела этноконфессиональных отношений и организации работы по профилактике экстремизма Департамента внутренней политики Свердловской области Иван Падерин и другие почетные гости. Все они выражали простую мысль — в нашем регионе есть многовековой опыт мирной жизни представителей разных конфессий, дружбы, и нет причин для выяснения отношений и тем более какой-то вражды. И, как верно сказал Сергей Павленко, нужно искать во всем то, что нас объединяет. Футбол же, как любимая народом командная игра, - едва ли не самый идеальный для этого вид спорта.Методом жеребьевки участников турнира разделили на четыре команды: таким образом, представители разных конфессий играли ни друг против друга, а вместе, плечом к плечу. Состоялось четыре матча, в некоторых из них достигался «хоккейный» счет – 8:2. Все участники получили от организаторов памятные медали.Первый в Свердловской области опыт проведения межконфессиональных спортивных состязаний оказался удачным, поэтому аналогичные турниры пройдут в 2020 году и в других муниципальных образованиях региона.