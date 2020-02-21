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09:15 | 25.02.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области сгорел частный жилой дом
Диспетчеры зафиксировали вызов в 20:27 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении приняли участие 10 спасателей и четыре спецмашины.
Все работы на месте происшествия завершены в 22:53 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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