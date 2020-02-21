В Свердловской области сгорел частный жилой дом

09:15 | 25.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в селе Усть-Ницинское, что в Слободо-Туринском муниципальном районе, сгорел частный жилой дом. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 20:27 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении приняли участие 10 спасателей и четыре спецмашины.



Все работы на месте происшествия завершены в 22:53 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»