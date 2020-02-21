В столицу Урала привезут картины Репина и его учеников

12:33 | 24.02.2020

Фото: пресс-служба музея ИЗО

В столице Урала в субботу, 29 февраля, открывается выставка «Репин. Наследие. Ученики. Картины можно будет посмотреть в екатеринбургском музее изобразительных искусств.



На выставке будет представлено более 100 произведений живописи и графики Ильи Репина и его знаменитых учеников из девяти российских музеев и частного собрания.



«В залах музея ИЗО художник представлен произведениями как зрелого классического периода (1877–1903), так и позднего „пенатского“ (1903–1930). Среди них всем известные шедевры: „Мужичок из робких“, „Нищая“, „Христос“, „Мефистофель“, подготовительные этюды к картинам „Не ждали“. („Голова мужчины“), „Запорожцы“ („Запорожец“), эскиз картины „Иван Грозный и сын его царевич Иван 16 ноября 1581 года“ и портреты Боткиной, Ге, Андреева, Гейнса. Произведения учеников Репина представлены живописными и графическими работами Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина, Николая Рериха, Игоря Грабаря, Николая Фешина, Константина Сомова, Осипа Браза, Алексея Явленского, Александра Куренного, Исаака Бродского, Степана Колесникова, Александра Маковского, Юрия Репина», — рассказывают организаторы.



Выставка будет работать со вторника по воскресеньям до 26 апреля на Воеводина, 5.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»