Свердловский ХК «Автомобилист» проведёт последние матчи в «регулярке»

10:34 | 21.02.2020

Свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» завершит регулярный чемпионат КХЛ сезона 2019/2020 выездной серией игр.



В следующий вторник, 25 февраля, уральцы проведут встречу с омским «Авангардом», а уже в четверг, 27 февраля, в Казани сыграют с местным «Ак Барсом». На этом завершится «регулка» и начнётся битва за кубок Гагарина.



Пока что ситуация в таблице Восточной конференции такая, что в плей-офф «Автомобилист» выходит на «Сибирь». Напомним, вчера команды встречались в Екатеринбурге, и уральцы обыграли соперников со счётом 3:1.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»