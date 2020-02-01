В Свердловской области запустили горячую линию по вопросам питания в школах через вендинговые автоматы

20:25 | 20.02.2020

Фото: i-waters.ru

Свердловский Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пообщаться со специалистами можно до 2 марта 2020 года.



Уральцы смогут узнать о разрешенных к реализации через автомат продуктах, узнать рекомендации к наполнению автоматов и роли администрации школы в организации дополнительного питания.



Со списком номеров телефонов, по которым можно позвонить и задать интересующие вопросы можно ознакомиться на официальном портале Роспотребнадзора.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»