В Екатеринбурге может пройти «Бессмертный цех»

18:31 | 20.02.2020

Фото: stihi.ru

В уральской столице в День Победы может состояться шествие «Бессмертного цеха», с этой инициативой выступают жители Свердловской области. Проведение мероприятия обсудили на совещании по подготовке мероприятий к 100-летию отечественного танкостроения.



Участники «Бессмертного цеха» с портретами тружеников тыла могут выйти на шествие вместе с участниками «Бессмертного полка».



«Основные торжественные мероприятия должны быть проведены в августе и сентябре 2020 года. В ближайшее время нам необходимо разработать детальный план мероприятий. В рамках подготовки к празднованию юбилея считаю целесообразным обеспечить организацию современных интерактивных форматов мероприятий с привлечением детей и молодежи», – сказал на совещании исполняющий обязанности главы Свердловской области Алексей Орлов.



Следует отметить, что с предложением о проведении «Бессмертного цеха» выступили сотрудники «Уралвагонзавода». В годы войны именно на этом предприятии выпускались легендарные Т-34.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»