В столице Урала осужден мошенник, укравший 402 тысячи рублей у пенсионерки, будучи в колонии

18:03 | 20.02.2020

Фото: amp.fakty.ua

В Екатеринбурге осужден уроженец Пензенской области за телефонное мошенничество. Будучи в колонии, преступник умудрился обокрасть пенсионерку на 400 тысяч рублей.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, установлено, что 24-летний Руслан Казаченко, находясь в ИК-2 ГУФСИН России по Новосибирской области, обманул 80-летнюю пенсионерку из Кушвы.



Подсудимый отметил, что набрал телефонный номер в случайном порядке. Пострадавшей он представился сотрудником полиции и сообщил, что ее сын, якобы, преступил закон и, мол, решить данный вопрос можно за определенную сумму. Жертва передала злоумышленнику все свои сбережения – 402 тысячи рублей, – пришедшим от подсудимого водителям службы такси, которые впоследствии перечислили деньги на счета злоумышленника. Отметим, подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе, и за аналогичные преступления.



Ленинский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере) и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»