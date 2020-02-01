В Свердловской области появился фонд защиты прав дольщиков

15:39 | 20.02.2020

Фото: skyscrapercity.com

В Свердловской области на заседании межведомственной комиссии по защите прав дольщиков, которое прошло под руководством вице-мэра губернатора Сергея Бидонько, объявлено начало работы фонда защиты прав дольщиков.



Сообщается, что под покровительством фонда окажутся 13 проблемных объектов, а это около 400 обманутых дольщиков, которые заплатили за квартиры, но не получили их в обещанные сроки.



Уже в первом полугодии решится вопрос по семи долгостроям Урала: в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Рефтинском, Екатеринбурге, Дегтярске. Либо эти дома достроят, либо выплатят компенсации пострадавшим дольщикам.



Намедни одобрен инвестиционный проект «РСГ-Академическое», благодаря которому 215 обманутых дольщиков региона смогут получить квартиры в Екатеринбурге. Специально для них в Академическом строится дом, сдача которого запланирована на конец этого – начало 2021 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»