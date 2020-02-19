Теперь трамваям не мешают: на Татищева в Екатеринбурге появился знак «Уступи дорогу»

13:32 | 20.02.2020

В Екатеринбурге изменили схему проезда на разворотной петле на улице Татищева, недалеко от перекрестка с Сухорукова. Там появился знак «Уступи дорогу».



Такое решение было принято ради безопасности и беспрепятственного проезда трамваев, поскольку раньше автомобили мешали передвигаться электротранспорту.



В мэрии призвали автовладельцев быть внимательными и соблюдать правила приоритета.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»