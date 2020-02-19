Стал известен график работы почтовых отделений в Свердловской области на предстоящие праздники

10:52 | 20.02.2020

Фото: Андрей Алексеев

На время ближайших праздников изменится график работы почтовых отделений на территории Свердловской области.



Так, 22 февраля и 7 марта офисы будут работать по установленному графику с сокращением дня на час.



Центральное отделение почтовой связи Екатеринбурга 620000 (проспект Ленина, 39) 22, 24 февраля и 7, 9 марта будет работать с 9:00 до 17:00.

23 февраля и 8 марта станут выходными. В это время не будет доставки постовых отправлений и периодических издания. Кроме того, нельзя будет забрать письменную корреспонденцию из почтовых ящиков.



Для своевременной доставки пенсий, пособий и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»