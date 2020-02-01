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17:52 | 19.02.2020
Фото: culture.ru
В Екатеринбурге могут установить рекорд по исполнению песни «День Победы» для Книги рекордов Гиннеса
Как сообщили в пресс-службе мэрии, поставить рекорд планируется 9 мая этого года. В этот день в город приедут специалисты премии.
Установление рекорда будет проходить на стадионе «Екатеринбург Арена» после акции «Бессмертный полк».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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