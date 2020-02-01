В Екатеринбурге могут установить рекорд по исполнению песни «День Победы» для Книги рекордов Гиннеса

17:52 | 19.02.2020

Фото: culture.ru

В уральской столице собираются установить рекорд по массовому исполнению песен «День Победы» и «Свердловский вальс» для Книги рекордов Гиннеса.



Как сообщили в пресс-службе мэрии, поставить рекорд планируется 9 мая этого года. В этот день в город приедут специалисты премии.



Установление рекорда будет проходить на стадионе «Екатеринбург Арена» после акции «Бессмертный полк».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»