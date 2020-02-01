В метро Екатеринбурга зазвучат песни времен войны

17:11 | 19.02.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге в канун Дня защитника Отечества пройдет ряд уличных музыкальных концертов. Песни времен войны можно будет услышать даже на станции метро «Площадь 1905 года», об этом рассказали в пресс-службе администрации города.



Концерт на станции состоится 20 февраля. Там в 13:00 пройдет выступление вокального ансамбля «Сердце Урала». Песни военных лет и известные произведения советских и российских композиторов можно будет послушать в течение часа.



Также в канун праздника, 21 февраля, на площади перед ЦК «Урал» пройдет плац-концерт военного духового оркестра и показательные выступления военнослужащих роты специального назначения войсковой части 3474 войск национальной гвардии Российской Федерации. Всех желающих администрация Кировского района приглашает к 13:30. После концерта в большом зале «Урала» состоится выступление Муниципального ансамбля танца и музыки «Иван да Марья». Отметим, что на это праздничное мероприятие пригласили участников Великой Отечественной войны, узников концлагерей, блокадников, членов общественных организаций и сотрудников предприятий, внесших большой вклад в Победу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»