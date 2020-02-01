В Верхней Салде осужден водитель, сбивший пенсионерку

13:59 | 19.02.2020

Фото: kanevskaya.bezformata.com

Верхнесалдинский районный суд признал 33-летнего Александра Шмелева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Пресс-служба прокуратура Свердловской области сообщает, что в конце июня 2019 года обвиняемый ехал на своей «Део Нексия» по проезжей части деревни Северная по ул. Красноармейская автодороги «г. Нижний Тагил - г. Нижняя Салда» с установленным ограничением 40 км/ч. Не убедившись в безопасности маневра, мужчина решил объехать впереди идущие машины и выехал на встречную полосу. Перед нерегулируемым пешеходным переходом Шмелев сбил 63-летнюю пенсионерку-пешехода, переходившую дорогу. Женщину госпитализировали, однако в тот же день она скончалась.



Вину подсудимый признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»