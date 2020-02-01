Власти Екатеринбурга экономят на ветеранах

12:41 | 19.02.2020

Фото: stv24.tv

Администрация Железнодорожного района Екатеринбурга готовится к торжественному приему ветеранов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и подсчитывает убытки.



Чиновники объявили конкурс на организацию торжества и подготовили смету. Известно, что ветеранам подарят 450 красных гвоздик, в требовании особо подчеркивается, что они не должны быть сломаны. Угощать гостей планируется белым полусладким шампанским из расчета 200 г на человека, шоколадными конфетами – по 60 г и водой – опять же по 200 г. Очевидно, администрация рассчитывает минимизировать траты, угостив героев стаканом воды, бокалом шампанского и парой конфет. Судя по документации с сайта госзакупок, прочая еда для ветеранов не предусмотрена.



Зато будет концерт.



Дату и время проведения приема администрация района сообщит позднее.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»