В Свердловской области инвалиду возместят более полумиллиона рублей за сгоревший дом

12:26 | 19.02.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Талицкий районный суд взыскал 600 тысяч рублей в пользу инвалида, чей дом сгорел в результате ДТП.



Прокуратура Свердловской области сообщает, что инцидент произошел в мае 2019 года в селе Бутка. Местная парочка каталась по селу: автомобиль принадлежал молодому человеку, а за рулем сидела девушка. Не справившись с управлением, юная особа въехала на территорию частного дома, пробив стену надворной постройки. Конструкция загорелась, пламя перекинулось на частный дом, в результате чего сгорела вся жилплощадь до тла. Хозяин дома – инвалид третьей группы, а проживала в доме семья с ребенком.



Прокуратура добилась компенсации ущерба владельцу сгоревшего жилища. Суд взыскал с виновников происшествия 600 тысяч рублей.



Отметим, молодой человек был пьян, а у девушки не было прав. Никогда.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»