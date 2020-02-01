Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины во время пожара в екатеринбургском реабцентре

11:14 | 19.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

По факту смерти женщины, которая погибла во время пожара в частном социально-реабилитационном центре в Екатеринбурге, органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пожар произошел ранним утром 19 февраля в доме по улице Дунайская. Погибшая была постоялицей центра.



Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, дело возбуждено по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).



В настоящее время следователи СКР выполняют комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются постояльцы и сотрудники социально-реабилитационного центра, истребуется документация, касающаяся деятельности центра.

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