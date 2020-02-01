В Екатеринбурге сгорел реабилитационный центр, площадь горения составила 300 «квадратов»

Сегодня утром в Екатеринбурге сгорел дом социальной реабилитации. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Огонь повредил дом, гараж и два автомобиля: BMW X6 и Porsche.Диспетчеры зафиксировали вызов в 05:15 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали 16 спасателей на шести спецмашинах.Прибывшие на место происшествия пожарные не смогли оперативно приступить к тушению – дом был под напряжением. Поэтому до прибытия электриков огнеборцы делали все возможное, чтобы избежать распространения огня на соседние строения. В результате возгорания обрушилась кровля коттеджа.В реабилитационном центре в момент возгорания находились 34 человека. Одного пожарные эвакуировали из зарешеченного окна дома, 32 человека эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. По предварительным данным, еще одна женщина, в возрасте 50 лет, может находиться под завалами. Администрация реабилитационного центра сообщает, что пропавшую последний раз видели в двухэтажном деревянном пристрое к центру. Указанный пристрой обрушился при пожаре.Причины произошедшего выясняются. Издание «Вечерние ведомости» будет следить за развитием событий.