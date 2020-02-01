В ЦК «Урал» пройдут пожарные учения

10:05 | 19.02.2020

Жители улицы Студенческой в Екатеринбурге утром 19 февраля были обеспокоены скоплением пожарных машин. Более 10 транспортных средств МЧ С было припарковано около мебельного центра «Галерея 11», при этом никакого замечено не было.







Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, неподалеку, в центре культуры «Урал» сегодня проходят учебно-методические занятия. Поводов для волнения нет.



Фото, видео очевидцев

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