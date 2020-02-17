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09:43 | 19.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Под Режем сгорел частный жилой дом

Накануне вечером в поселке Костоусово, Режевской городской округ, сгорел частный жилой дом. Площадь горения составила 35 квадратных метров.

Диспетчеры зафиксировали вызов в 20:01 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали 11 спасателей на четырех спецмашинах.

Все работы на месте происшествия завершены в 21:30 по местному времени. О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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