В Свердловской области сгорел гараж с автомобилем и трактором

10:15 | 18.02.2020

Фото: vladtime.ru

Сегодня ночью в селе Байкалово произошел крупный пожар. На площади 60 квадратных метров сгорел частный гараж со всем содержимым.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 02:22 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь повредил кузов автомобиля «Renault Duster», кузов трактора «МТЗ-82», стены и перекрытие помещения. На вызов выехали семь спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершены в 02:42 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»