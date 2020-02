В Екатеринбург едет певец Стинг

09:55 | 18.02.2020

Фото: republika.mk

В рамках концертного тура My Songs уральскую столицу посетит певец Стинг. Концерт состоится 25 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организатора гастролей Matrеshka concerts.



В исполнении артиста со сцены прозвучат такие хиты, как Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne, Demolition Man.



Отмечается, что в список городов России, где пройдут гастроли знаменитого артиста, также включены Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»