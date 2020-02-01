ФСБ и Роскомнадзор заинтересовались «Мемориалом» в Екатеринбурге

12:26 | 17.02.2020

Фото: yandex.ru

В Кировском районном суде Екатеринбурга начинается первый судебный процесс в отношении общества «Мемориал». Роскомнадзор проверил «Мемориал» на соблюдение законодательства об иностранных агентах.



По версии контрольных органов, компания не обозначила на своих баннерах, используемых на массовых предприятиях, отметку, что является иностранным агентом. Ведомство обратило внимание на это, при просмотре фотографий в соцсетях, сделанных в октябре прошлого года на акциях памяти «Возвращение имен» и «Колокол памяти».



В итоге Роскомнадзор выписал шесть штрафов в размере более одного миллиона рублей: 3 — на различные юридические лица, регистрировавшиеся от имени общества, и 3 — на руководителя организации Анну Пастухову.



Помощник руководителя «Мемориала» Анатолий Свечников заявляет, что упоминаемая отметка, должна стоять на любых материалах, изготавливаемых и распространяемых организацией, но в данном случае речь идет о баннере, изготовленном задолго до введения закона. Найденные Роскомнадзором фотографии были опубликованы на странице неформального сообщества «Уральский мемориал», который ведется частными лицами и не является официальной страницей «Мемориала». Однако УФСБ усмотрели в этих фотографиях признаки нарушения НКО «Екатеринбургский мемориал» закона об иностранных агентах



Согласно законодательству, штраф за каждое выявленное нарушение может составить до 300 тыс. рублей для организации и до 100 тыс. — для физлица. Таким образом, общая сумма штрафов, которые могут быть взысканы с екатеринбургского «Мемориала», равна 1,2 млн рублей.



В обществе уверены, что в случае проигрыша смогут опротестовать выписанные штрафы, и называют обвинения ничтожными, указывая на дату изготовления баннеров. Однако отмечают, что во многом все будет зависеть от итогов первого суда, где будет рассматриваться первый штраф, поскольку остальные решения будут, скорее всего, приниматься по тем же основаниям.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»