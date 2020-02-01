Новости дня
12:26 | 17.02.2020
Фото: yandex.ru
ФСБ и Роскомнадзор заинтересовались «Мемориалом» в Екатеринбурге
По версии контрольных органов, компания не обозначила на своих баннерах, используемых на массовых предприятиях, отметку, что является иностранным агентом. Ведомство обратило внимание на это, при просмотре фотографий в соцсетях, сделанных в октябре прошлого года на акциях памяти «Возвращение имен» и «Колокол памяти».
В итоге Роскомнадзор выписал шесть штрафов в размере более одного миллиона рублей: 3 — на различные юридические лица, регистрировавшиеся от имени общества, и 3 — на руководителя организации Анну Пастухову.
Помощник руководителя «Мемориала» Анатолий Свечников заявляет, что упоминаемая отметка, должна стоять на любых материалах, изготавливаемых и распространяемых организацией, но в данном случае речь идет о баннере, изготовленном задолго до введения закона. Найденные Роскомнадзором фотографии были опубликованы на странице неформального сообщества «Уральский мемориал», который ведется частными лицами и не является официальной страницей «Мемориала». Однако УФСБ усмотрели в этих фотографиях признаки нарушения НКО «Екатеринбургский мемориал» закона об иностранных агентах
Согласно законодательству, штраф за каждое выявленное нарушение может составить до 300 тыс. рублей для организации и до 100 тыс. — для физлица. Таким образом, общая сумма штрафов, которые могут быть взысканы с екатеринбургского «Мемориала», равна 1,2 млн рублей.
В обществе уверены, что в случае проигрыша смогут опротестовать выписанные штрафы, и называют обвинения ничтожными, указывая на дату изготовления баннеров. Однако отмечают, что во многом все будет зависеть от итогов первого суда, где будет рассматриваться первый штраф, поскольку остальные решения будут, скорее всего, приниматься по тем же основаниям.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:29 | 17.02.2020
В Екатеринбурге теплотрассы разворовывают на металл
15:52 | 17.02.2020
В мае состоятся довыборы в Законодательное собрание Свердловской области
15:48 | 17.02.2020
В Перми увеличили объем вывоза снега до 20 тысяч кубометров в сутки
15:37 | 17.02.2020
В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга 1 сентября откроется новая детская школа искусств
15:26 | 17.02.2020
В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего мужчину
15:07 | 17.02.2020
В Прикамье появится новое направление оказания лечебно-диагностической помощи ветеранам
15:01 | 17.02.2020
Экологи рассказали о загрязнении воздуха на Среднем Урале
14:42 | 17.02.2020
Екатеринбургские синхронистки взяли «золото» в Милане
14:18 | 17.02.2020
В реку под Красноуральском сливали канализационные стоки
14:12 | 17.02.2020
Стала известна дата последних звонков для екатеринбургских выпускников
14:10 | 17.02.2020
Анатолий Литовченко почтил память погибших в необъявленных войнах
13:56 | 17.02.2020
Прокуратура Екатеринбурга проверит транспортную компанию, водители которой не вышли в рейс
13:48 | 17.02.2020
На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге пройдут антитеррористические учения. Пассажиров просят не волноваться
13:31 | 17.02.2020
С «Областной газеты» через суд взыскивают 38 миллионов рублей. За разбирательствами наблюдают и в ГСУ
13:30 | 17.02.2020
В отношении одного из «замов» губернатора Свердловской области могут возбудить уголовное дело
13:15 | 17.02.2020
Пермяки предлагают названия для транспортной карты
13:12 | 17.02.2020
В Свердловской области снова пересматривают «мусорную» схему
13:03 | 17.02.2020
Уральские металлурги подсластят жизнь солдатам-срочникам
13:03 | 17.02.2020
В Пермском крае не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом
12:48 | 17.02.2020
Спортсменка из Прикамья завоевала второе «золото» на чемпионате мира по санному спорту
12:43 | 17.02.2020
В Прикамье объявлены конкурсы на проектирование поликлиники и строительство врачебной амбулатории
12:40 | 17.02.2020
Количество точек продаж транспортных карт в Перми возрастет до 148
12:31 | 17.02.2020
Неделя в Перми будет теплой
12:26 | 17.02.2020
ФСБ и Роскомнадзор заинтересовались «Мемориалом» в Екатеринбурге
12:02 | 17.02.2020
В Екатеринбурге бастуют водители общественного транспорта
11:52 | 17.02.2020
В здании «Салюта» в Екатеринбурге откроется школа юнкоров
11:37 | 17.02.2020
Владельцы гаражей на ВИЗе готовятся к новому этапу борьбы с застройщиком
11:36 | 17.02.2020
В Екатеринбурге осудят мошенника, дважды обманувшего ветерана
11:15 | 17.02.2020
В Свердловской области возросло количество должников, которым запрещено покидать страну
10:54 | 17.02.2020
В Екатеринбурге до конца 2020 года обустроят 35 дворов
10:33 | 17.02.2020
В столице Урала пропал владелец «убитой» в ДТП машины
10:21 | 17.02.2020
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали 10 жителей высотки
10:01 | 17.02.2020
В гордуме Екатеринбурга обсудят насущные вопросы об Универсиаде-2023
09:48 | 17.02.2020
Рейсы между Екатеринбургом и Стамбулом задерживаются на несколько часов