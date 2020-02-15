В Екатеринбурге до конца 2020 года обустроят 35 дворов

10:54 | 17.02.2020

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге в рамках программы «Формирование современной городской среды до конца осени 2020 года планируют благоустроить 35 дворов.



Как сообщает пресс-служба мэрии, на приведение городских дворов в порядок уйдет порядка 243,3 миллионов рублей. Деньги на финансирование пойдут из федерального, областного и муниципального бюджетов; доля городского бюджета составит 10% от всех затрат.



Отмечается, что субсидии получат девятнадцать организаций, управляющих многоквартирными домами. Они займутся благоустройством 35 дворов, в частности, установят скамейки и урны, обеспечат освещение территории.

Кроме того, по желанию жителей в каждом дворе будут добавлены дополнительные элементы благоустройства – зоны рекреации, новые парковочные места, детские и спортивные площадки.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»