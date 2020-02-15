В Каменске-Уральском ночью полыхал автосервис

09:09 | 17.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Ночью в Каменске-Уральском на площади 30 квадратных метров горел автосервис.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 02:42 по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь уничтожил мебель, вещи и обшивку стен внутри бытового помещения. На вызов выехали семь спасателей на двух спецмашинах.



Все работы заверены в 03:50 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»