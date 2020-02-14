В столице Урала состоялась ночная молодёжная литургия

18:21 | 16.02.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге прошла ночная литургия с участием молодёжи. Богослужение состоялось в Храме-на-Крови в рамках Сретенского фестиваля.



Возглавил богослужение руководитель миссионерского отдела иерей Даниил Рябинин. Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в ней приняли участие члены молодёжных приходских клубов из разных храмов уральской столицы. На литургии выступил хор, состоящий из молодёжи приходских клубов города.



Иерей Даниил Рябинин зачитал послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, посвящённое отмечавшемуся в праздник Сретения Дню православной молодёжи, а затем обратился к собравшимся с проповедью.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»