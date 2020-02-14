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13:57 | 15.02.2020

Фото: dinamo-mvd.ru

В Екатеринбурге 200 спортсменов поборются за кубок ЦВО по лыжным гонкам

В Екатеринбурге состоится 27-й Кубок Центрального военного округа по лыжным гонкам. Он будет посвящён памяти Героя Советского Союза Юрия Исламова. Мероприятие пройдёт 16 февраля на лыжной базе спортивного центра ЦСКА. Торжественное открытие состоится в 10:30.

В лыжной гонке примут участие около 200 военнослужащих от соединений и воинских частей ЦВО, курсанты военных вузов, воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища, а также представители спортивных клубов из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 5000 метров для женщин и 10 000 метров для мужчин. Организаторы рассказали, что в соревнованиях планируется участие бронзового призера Олимпийских игр 2006 года Ивана Алыпова.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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