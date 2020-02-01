В Свердловской области сгорел очередной автомобиль

21:29 | 14.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Камышлове сгорел автомобиль «ВАЗ-2114». На площади два квадратных метра огонь повредил моторный отсек и панель приборов.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 19:16 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали восемь спасателей на двух спецмашинах. Все работы на месте происшествия завершены в течение считанных минут.



О пострадавших не сообщается. Причины произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»