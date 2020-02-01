В Екатеринбурге произошло ДТП с пассажирским автобусом

17:04 | 14.02.2020

В Екатеринбурге случилось ДТП, участниками которого стали пассажирский автобус и три легковушки. Авария произошла по адресу Самолётная улица, дом 5, корпус 1.



Из-за аварии на дороге образовалась сильная пробка.



На момент написания новости сотрудники ГАИ еще не приехали к месту происшествия. Информации о пострадавших и о причинах аварии пока нет.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»