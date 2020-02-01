СвЖД разработала сервис «Ночной экспресс»

16:45 | 14.02.2020

Фото: Сергей Крылов

Свердловская железная дорога разработала новый сервис «Ночной экспресс», который позволяет осуществить доставку грузов на короткие расстояния ночью в составе регулярно курсирующих ускоренных поездов. Об этом сообщает МК-Урал.



Так, на станциях, где есть технологическая возможность формирования вагонопотока в попутном направлении, вагоны разных грузополучателей объединяются в поезда, которые следуют по утвержденному расписанию. Поезда курсирую ночью, а погрузка, разгрузка и передача груза проходят днем.



Как рассказали в пресс-службе СвЖД, сейчас ускоренные перевозки осуществляются по маршрутам (туда-обратно): Екатеринбург-Нижний Тагил, Екатеринбург-Тюмень, Екатеринбург-Пермь, Екатеринбург-Челябинск, Тюмень-Сургут, Тюмень-Тобольск.



Воспользоваться услугой могут клиенты, осуществляющие погрузку практически на любой станции Свердловской железной дороги. Желающим необходимо обратиться на станцию и подать заявку на включение грузов в состав ускоренного поезда.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»