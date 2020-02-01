Главврачу детской больницы в Каменске-Уральском предъявили обвинение по трем статьям УК РФ

15:39 | 14.02.2020

Фото: k-ur.info

Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного врача детской городской больницы Сергея Гультяева. Согласно окончательному обвинительному заключению, он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), а также по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).



По версии следствия, обвиняемый в 2014 году получил от директора коммерческой организации, занимающейся поставками медицинского оборудования, взятку в размере свыше 3,7 млн. рублей. Данные денежные средства предназначались за предоставление конкурентного преимущества при проведении аукциона и определении победителя.



С этой же целью директор коммерческой организации оплатил организованные главврачом новогодний банкет 25 декабря 2014 года и банкет 6 марта 2015 года на общую сумму свыше 730 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Кроме того, 25 января 2019 года обвиняемый предоставил в бухгалтерию больницы заведомо подложный лист временной нетрудоспособности.



Вину в совершении преступлений обвиняемый не признал.



Санкция статьи за получение взятки предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

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