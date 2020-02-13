В Екатеринбурге целый микрорайон остался без воды

12:50 | 14.02.2020

Фото: yandex.ru

Сегодня из-за коммунальной аварии снова отключили воду во всем микрорайоне Краснолесье.



Отметим, что аварийная ситуация произошла накануне вечером дважды. На станции на Складской, от которой получают воду жилые дома и соцобъекты на улицах Амундсена, Краснолесье, Вонсовского, Чкалова, встали насосы. Второе отключение продолжается с 21:00 по местному времени 13 февраля и до сих пор. Местные жители отмечают, что бутилированная вода в местных магазинах потихоньку заканчивается.



Заметим, что подобного рода отключения в микрорайоне Краснолесье давно никого не удивляют. То «Водоканал» решает поменять трубопровод у насосной станции, что приводит к неплановому аварийному отключению. То анализ проб воды проводится по два-три дня после отключения, из-за чего перестают работать школы и детсады. Летом микрорайон из-за коммунальных аварий остается без воды стабильно по три-пять дней.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»