В Нижнем Тагиле разыскивают девушку, пропавшую в прошлом году

11:19 | 14.02.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» возобновил поиски пропавшей в октябре 2019 года 24-летней Кристины Алексеевны Герасимовой.



Приметы: рост 165 см, среднее телосложение, светло-русые волосы до плеч, карие глаза.



На момент пропажи была одета в темно-синюю удлиненную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, серые ботинки. С собой у девушки была небольшая черно-белая сумка.



Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»