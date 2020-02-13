Очередной рейс Санкт-Петербург – Екатеринбург задерживается

Как по традиции, прибытие самолета из Санкт-Петербурга в Кольцово задерживается более, чем на семь часов.Известно, что рейс, с пересадкой в Калуге, выполняет авиакомпания RusLine.По данным онлайн-табло Кольцово, рейс 7R-293 Санкт-Петербург - Калуга - Екатеринбург должен был прибыть в уральскую столицу в 4:10, но теперь его прилёт ожидается только в 11:20.Отметим, перевозчик также задерживает рейсы, следующие по маршрутам Екатеринбург – Нарьян-Мар на один час и пять минут и Екатеринбург – Горно-Алтайск на один час 10 минут.