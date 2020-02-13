Под Екатеринбургом произошло ДТП, в котором погиб отец и пострадали двое детей

10:24 | 14.02.2020

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня утром на 75 км трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган произошло ДТП, в котором погиб мужчина и пострадали двое маленьких детей. Пресс-служба УГИБДД сообщает, что трагедия произошла в 9:00 по местному времени.



По предварительной информации, женщина, находившаяся за рулём «ВАЗ-2114», выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с «Ладой Грантой».



В результате столкновения погиб пассажир «ВАЗ-2114» и пострадали двое детей 11 и двух лет. Сотрудниками полиции установлено, что в автомобиле ехала семья из Заречного в Каменск-Уральский. Пострадали и супруги ехавшие в «Ладе Гранте»



Все участники происшествия экстренно госпитализированы. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»