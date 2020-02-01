Волонтёры Екатеринбурга просят опознать неизвестного мужчину

16:13 | 13.02.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге волонтёры просят помощи в опознании неизвестного мужчины. С 24 апреля 2019 года он находится в медицинском учреждении города. Называет себя Юрием.



Приметы: на вид около 45-50 лет, рост 163 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, тёмно-русые короткие волосы.



Если вам знаком мужчина – сообщите об этом инфоргу по номеру телефона 8 963 440 51 05.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»