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15:07 | 13.02.2020

Фото: пресс-служба администрации Асбеста

В Асбесте состоится открытие Вечного огня

В преддверии Дня защитника Отечества в Асбесте состоится открытие Вечного огня. Накануне был проведён тестовый запуск газовой системы.

По словам главы Асбестовского городского округа Натальи Тихоновой, запуск прошёл успешно, все системы работали штатно.

Отметим, Вечный огонь оборудовали на аллее Победы в ходе реконструкции общественной территории в прошлом году. Официальное открытие мемориала запланировано на 21 февраля.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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