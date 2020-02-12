Еще в трех городах Урала скорая помощь перейдет в руки частников

12:59 | 13.02.2020

Фото: yandex.ru

Вслед за Екатеринбургом эксперименты с переводом «скорой медицинской» на аутсорсинг распространятся на Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Первоуральск. Об этом сообщил главврач скорой помощи в Каменске-Уральском Александр Флоринский.



Медик заявляет, что концепция уже опробована в Пермском крае, Москве и Екатеринбурге, поэтому и в других городах Урала, по предварительным данным, она будет принята. Пресс-служба минздрава Свердловской области от комментариев воздерживается, ссылаясь на то, что «решение еще не принято».



Напомним, в Екатеринбурге три подстанции отдали на аутсорсинг транспортную составляющую: доставкой бригад на своих машинах и со своими водителями занимается коммерческая организация. Весной переведут на аутсорсинг еще две подстанции. В итоге 30% от всего подвижного состава скорой будут привлеченными. Эксперимент по аутсорсингу проводится в Екатеринбурге с 2014 года и, по словам руководства городской скорой помощи, доказал свою экономическую эффективность.



Однако эта практика недавно обернулась скандалом. Когда по итогам конкурса контракт выиграла фирма «Феникс-логистика» (владелец – пермский предприниматель Евгений Фридман), она не захотела заключать с водителями трудовые договоры, а предложила перейти на самозанятость. Кроме того, претензии вызвала новая система оплаты. Как итог, 29 водителей из 80 уволились. Правда, на их место пришли другие. Сейчас на машинах скорой помощи в Екатеринбурге работают 72 водителя.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»