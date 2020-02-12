В Екатеринбурге частный жилой дом тушили три часа

12:42 | 13.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в Екатеринбурге на железнодорожной станции Путевка горел частный жилой дом. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 17:46 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь повредил перекрытие и внешнюю отделку жилого дома. На вызов выехали семь спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершены в 20:15 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»