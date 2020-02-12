В Екатеринбурге производство масок стало круглосуточным

09:33 | 13.02.2020

Фото: yandex.ru

Монополист рынка медицинских масок в УрФО «Здравмедтех-Е» перешел на круглосуточный режим работы.



Генеральный директор предприятия Николай Поляков сообщил, что на предприятии производство масок выросло в два раза, с 15 до 30 тысяч масок в день, а режим работы стал круглосуточным, по просьбе областного правительства.



До этого маски поставлялись в медицинские учреждения, аптеки Среднего Урала и постоянным клиентам. По мнению эксперта, производство масок выросло не только из-за новостей о коронавирусе, но и по причине приостановки поставок масок из Китая.



Напомним, в Свердловской области создан стратегический запас масок, способных защитить население от коронавируса. Общий объем должен составить 10 млн штук при численности населения 4,5 млн человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»